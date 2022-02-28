بدء محاكمة متهم وزوجتيه في «مذبحة المرج»

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قبل قليل، جلسة محاكمة متهم وزوجتيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج».

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين «إيمان.ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد.ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م.م، 50 عاما، ربة منزل»، في عام 2019 بدائرة قسم شرطة المرج، قتلوا الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

بدأت القضية التي حملت رقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، بتقدم ربة منزل ببلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة، يفيد بقتل أب أطفاله الثلاثة، وإلقاء جثثهم في الرشاح بمنطقة المرج، منذ 3 سنوات، وألقى القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.