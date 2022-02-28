السعيد: الدولة تطلق أول مشروع لضبط الزيادة السكانية بدعم سياسي غير مسبوق

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مشروع الدولة المصرية لضبط معدلات الإنجاب يتميز بكونه أول مشروع يحظى بدعم سياسي غير مسبوق، مشيرة إلى أن الرئيس اجتمع مع الحكومة عدة مرات وأعطى توجيهات لتطوير وتنسيق البرنامج، ولأول مرة يتم التعامل مع قضية الزيادة السكانية من منظور تنموي شامل وليس من منظور صحي.

ولفتت إلى إدماج البعد السكاني داخل قضية التنمية ولأول مرة يتم إطلاق أنشطة اقتصادية للمرأة ومنظومة متكاملة لتمكين اقتصادي للمرأة وحوافز إيجابية لضمان استقرار الأسرة وميكنة التحول الرقمي من أجل الرصد وتقييم أثر كل تدخل على الخصائص السكانية، وهو برنامج متكامل بالحوافز الإيجابية لخروج طفل يحصل على بيئة مناسبة وخدمات لائقة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دور الفرد والأسرة هو الأمر الحاسم لنجاح هذا البرنامج.