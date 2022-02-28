«عبد الغفار»: إطلاق 12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات لتنمية الأسرة المصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة مشتركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في كل المحاور سواء الاقتصادي أو الخدمي أو التحول الرقمي أو الثقافي والتوعوي والتعليمي.

عبد الغفار: المبادرات الرئاسية مرتبطة بتنمية الأسرة

وأضاف «عبد الغفار»، في جلسة نقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك حزمة من المبادرات الرئاسية التي بدأت أواخر 2017 كانت لها ارتباط وثيق بمبادرة تنمية الاسرة المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن جودة الحياة من الناحية الصحية ستُعنى بالأب والأم والطفل حتى لكبار السن، وهنا جرى إطلاق مبادرات الفحص قبل الزواج والعناية بصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة ومبادرة 100 مليون صحة.

12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات

ولفت «عبد الغفار» إلى أن عدد المبادرات التي أطلقتها الدولة 12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات بتكلفة مالية ضخمة، بهدف تحقيق مكاسب سريعة لتحسين حياة الإنسان وفي النهاية كل ذلك يصب في تنمية الأسرة المصرية.