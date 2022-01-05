«السياحة»: نقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

كشف الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، عن الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، ونقل أكثر من 55.500 قطعة أثرية إلى المتحف حتى الآن.

انتهاء 99% من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون

واستعرض «عباس» خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم، موقف تقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف؛ وأوضح أن حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم وصل إلى أكثر من 99%، كما جرى الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه جرى وضع القطع الأثرية في 85 فاترينة عرض، من 107 فاترينات عرض، وشملت تثبيت أكثر من 4500 قطعة أثرية من كنوز الملك الشاب.

وخلال الاجتماع، قام ممثلو ومسؤولو تحالف حسن علام، الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، بتقديم عرض تقديمي لخطة العمل الخاصة بتشغيل الخدمات بالمتحف وعرض الخطة المبدئية للتشغيل.

الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة،إن نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، وصلت إلى 99%، كما جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الالكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين «ICT» إلى 90%.

وأوضح «مفتاح»، أنه جرى الانتهاء من تطوير الساحات الخارجية والزراعات بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي واجهة الأهرامات لأكثر من 99%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100%، وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبنى، كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار العربات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ1300 عربة.