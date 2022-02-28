بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الروسي

أعلنت وزارة المالية البريطانية، فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لنبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وأعلن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان بالتنسيق مع مدير البنك البريطاني، اليوم الإثنين، اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، ضد البنك المركزي الروسي، وذلك بعد الإعلان عن فرض عقوبات هادفة لإثارة عواقب اقتصادية وخيمة، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاقتصاد الروسي.

عقوبات على البنك المركزي الروسي

وأضاف البيان، أنّ هذا الإجراء اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الأجنبية لتخفيف عواقب العقوبات، وتقليص قدرته للدفاع عن الروبل الروسي، كما يهدف إلى منع أي مؤسسات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا، وفقا لموقع قناة روسيا اليوم.

وشدد سوناك، على أنّ الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لتنفيذ كل القيود التي تحظر على الشخصيات والمؤسسات في بريطانيا، إجراء المعاملات المالية بمشاركة البنك المركزي الروسي وصندوق الرعاية الوطنية الروسي ووزارة المالية الروسية.

وكانت بريطانيا ذكرت في وقت سابق، أنّ لديها السلطة لمنع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة.