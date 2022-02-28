«جوجل» تعلق بعض خصائص «جوجل ماب» في أوكرانيا مؤقتا

علقت شركة «جوجل» الأمريكية، مؤقتًا بعض خصائص تطبيق «جوجل ماب» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انخفاض حاد في العملة الروسية

من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى انخفاض حاد أصاب «الروبل» الروسي في مواقع تداول العملات.

المواطنون يصطفون أمام ماكينات الصرف الآلي

وكانت العقوبات التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة على روسيا، دفعت المواطنين الروس للاصطفاف في طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي، وسط تزايد القلق من أن تؤدي العقوبات الغربية الجديدة بسبب عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.