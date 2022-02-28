«شاومي» لـ«الوطن»: نخطط لإنشاء منطقة صناعية للهواتف الذكية في مصر

كشف «ماكس ما»، المدير العام لشركة «شاومي مصر وأفريقيا»، عن نية الشركة إنشاء منطقة صناعية للهواتف المحمولة في مصر، أسوة بما فعلته شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أنّ الشركة ترى السوق المصري أفضل الأسواق فى المنطقة، وتستهدف التوسع فى طرح منتجاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

مصر بوابة الدخول إلى القارة الافريقية

وأضاف «ماكس ما»، لـ«الوطن»، أن الشركة تنظر إلى مصر كونها بوابة الدخول إلى القارة الافريقية، موضحًا أن نسبة نمو «شاومي»، خلال العام الماضي بلغت 66%، وهي الشركة الأعلى نموا عالميًا، مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة عالميا، فيما تبلغ حصتها السوقية بمصر 17%، وتستهدف التوسع في دول شمال أفريقيا ونيجيريا.

وأكد المدير العام لشركة شاومي مصر وأفريقيا، أن خروج إحدى الشركات العالمية من المنافسة ساهم بشكل كبير في زيادة حصة الشركات الأخرى فى السوق، موضحا أن هذا الأمر بدء قبل 3 سنوات، وأن السوق المصرية سوق واعدة ومهمة بالنسبة لشاومي لذلك تسعى الشركة إلى التوسع بزيادة حصتها السوقية.

فرض جمارك على الهواتف المحمولة ساهم بشكل واضح في زيادة أسعارها

وأوضح «ماكس»، أنّ فرض جمارك على الهواتف المحمولة ساهم بشكل واضح في زيادة أسعارها، ولكن تعمل شاومى دائما على طرح منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مميزة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري.

نقص الرقائق الإلكترونية أثر على أسعار الهواتف المحمولة عالميًا

وتابع قائلا: «مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، كان لها تأثير كبير على ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، بسبب نقص المعروض من الرقائق الإلكترونية، ما أجبر بعض شركات تصنيع الهواتف المحمولة على استخدام رقائق إلكترونية بدرجة اقل جودة وكان لذلك أثر كبير على المنتجات وجودة الاستخدام، وسيقلل كفاءة الموبايل وتجربة الاستخدام».

ولفت إلى أن شاومي تستخدم أعلى أنواع الرقائق الإلكتروينة فى كافة منتجاتها، وان الشركة لم تواجه أي صعوبات في توفير الرقائق الإلكترونية نظرا لأن الشركات المنتجة ترى أن شاومي بالنسبة لها عميل مميز للغاية ولا يمكن أن تتأخر فى توفير الرقائق الإلكترونية لها.