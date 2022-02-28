8 مراكز تكنولوجية تخدم مواطني بني سويف: تراخيص بناء وهدم وإشغالات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والذي أنشئ ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، و داليا فيض الله مشرف تطوير المراكز التكنولوجية.

ملامح العمل داخل أقسام الديوان العام

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز حيث استمع لشرح موجز عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة بإدارات الديوان، والتعرف على النظام الرقمى الجديد الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومتابعة آلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض عن كيفية التواصل مع المواطنين، وإنجاز الأعمال ومستوى التغيير في مستوى الخدمات، وذلك في اطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمى لدعم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية التي تتعلق بجوانب معيشتهم الأساسية.

8 مراكز تكنولوجية تخدم مواطني بني سويف

كما اطمئن المحافظ على انتظام العمل بالمركز الذي يعد أحد مركزين تم إنشاؤهما بالمحافظة والوحدة المحلية في بني سويف «إنشاء جديد»، بجانب 6 مراكز تكنولوجية تم تطويرها على مستوى الوحدات المحلية.

وتقدم هذه المراكز العديد من خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية ، مثل طلبات استخراج بيان صلاحية، وتراخيص المباني، والهدم، والتعلية، وتراخيص المحال، والإشغالات، والإعلانات، وتصاريح الحفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.