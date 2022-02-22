محافظ بني سويف يفتتح الكورنيش والممشى السياحي تجريبيا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كورنيش السفلي والممشى السياحي تجريبيا، لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للكورنيش، بعدما جرى الانتهاء من تطويره، لاستقبال المواطنين من باكر من الساعة 10 صباحا، حتى 3 مساءً (طوال أيام الٍأسبوع)، على أن يجر زيادة المدة تدريجيا، تمهيدا للافتتاح الرسمي.

واطمئن المحافظ، خلال جولته اليوم بالكورنيش، من جاهزيته لاستقبال المواطنين، وتلافي بعض الملاحظات، إذ رافقه هاني الجويلي رئيس المدينة، وعبد الحي سيد مدير الكورنيش والممشى السياحي، وشيرين حسين مدير المكتب الفني، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومسؤولي شركة الأمن وشؤون البيئة.

آلية عمل النافورة الراقصة

تفقد المحافظ، منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش، التي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة، وتضم 170 شابا وفتاة، جميعهم من أبناء بني سويف، ممن جرى تدريبهم على مستوى عال، خاصة أن المشروع جرى تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.

وناقش المحافظ، آلية عمل النافورة الراقصة، والتي سيتم تشغيلها في الفترة الصباحية لمدة محددة، لحين استلام وتركيب لوحة التحكم الخاصة بمنظومة عمل النافورة، حيث وجه بمتابعة ذلك مع الشركة الموردة لمكونات النافورة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المحلات التجارية بالكورنيش السفلي خلال الفترة المقبلة، موجها بسرعة تلافي بعض الملاحظات والتي تم رصدها خلال الجولة، وذلك عن طريق الشركة المنفذة.

تطوير الكورنيش

تجدر الإشارة، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير الكورنيش السفلى بطول 1.5 كم، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، إذ يحتوي الكورنيش «بعد التطوير»، على مكونات على مستوى عال، منها:

ممشى لرموز وأعلام المحافظة، في مختلف المجالات على مر العصور، وباركينج، بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، وممشى سفلي جرى تصميمه على غرار ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى مطعم من دورين، والنافورة الأرضية، والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.