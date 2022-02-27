محافظ بني سويف: مخطط معماري لإنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بمجلس النواب، مشروع تطوير حديقة الشلال والنصب التذكاري للشهداء، وذلك ضمن برنامج زيارة اللجنة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتعرف على أوضاع المحافظة ومشاكلها واحتياجاتها والمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالتنمية المحلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ وبعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.

مشروع تطوير الحديقة والنُصب التذكاري

تفقد المحافظ ووفد اللجنة، مشروع تطوير الحديقة والنُصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء بني سويف، وفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، لإنشاء موقع يضم مكونات إنشائية ستجعل الحديقة والمنطقة المحيطة تليق بأن يوضع بها النصب التذكاري لشهداء الواجب الوطني، لاسيما وأن الحديقة والمنطقة في المدخل الشمالي للمحافظة، حيث يتم تجهيزها لاستضافة كافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة في المناسبات والأعياد القومية، خاصة وأن أعمال التطوير قد أوشكت على الانتهاء ومن المقرر افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل.

كما تضمنت الزيارة تفقد موقع الموقف الجديد أسفل محور عدلي، ضمن الخطة التى تتبناها المحافظة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، لاستعادة الشكل الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتخفيف الضغط على المواقف القديمة، وبما يتماشى مع خطة تنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي الذي يعتبر من أهم وأبزر المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية وتجاوزت تكلفة إنشائه مليار جنيه.

حيث أشار المحافظ إلى أنه تم إعداد مخطط معماري لمشروع إنشاء مواقف سيارات أسفل المحور، والذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية ضمن تفعيل بروتوكول التعاون في هذا الشأن، والذي تم التأكيد خلاله على مراعاة كافة الجوانب الفنية والعوامل المرورية والمساحات المقترحة، ودراستها من كافة النواحي، مع السير في الدراسات المالية والقانونية والفنية اللازمة للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

تحقيق السيولة المرورية

من جانبهم، أشار أعضاء محلية النواب إلى أن إنشاء مواقف أسفل المحور يعد تفكيرا تنمويا بالدرجة الأولى، حيث سيحقق هدفين، وهما: استغلال واستثمار المورد الإضافي الذي أضافه المحور من ناحية، وفي اتجاه آخر يعد تفكيرا غير تقليدي من خلال إعادة توزيع المواقف داخل عاصمة المحافظة بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ويخفف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدين أن هذه المشروعات توضح مدى وشمول الرؤية التنموية التي تتبناها المحافظة.