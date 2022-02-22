محافظ بني سويف يزور المقر المؤقت للنيابة شرق النيل

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتفقد المقر المؤقت لنيابة استئناف بني سويف ، بمبنى ديوان عام المحافظة شرق النيل،حيث كان في استقباله ، كل من: المستشار إبراهيم صالح رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف ، والمستشار مصطفى المتناوي محامي عام نيابات بني سويف

تفقد المحافظ المقر الذي يجري تأهيله وتجهيزه ليمثل إضافة نوعية لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة مع دعم المقر بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتيسير الإجراءات والمعاملات في هذا الشأن