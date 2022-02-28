مسؤول أفريقي يثمّن جهود السيسي لدعم القارة السمراء في مواجهة تغير المناخ

أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور المتميز للمؤسسات الأفريقية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدرتها على الصمود، في الوقت التي تجابه فيه القارة السوداء تحديات جمّة، واستمرار تلك المؤسسات في أداء دورها المنوط بها رغم ما تواجهها من عقبات.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، برئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي، الدكتور إيلاستو هيلاريوس موجوادي، والذي أعرب عن امتنانه لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم دول القارة الأفريقية في المنتديات الدولية، لتوفير ملاءة مالية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ودعمها باللقاحات اللازمة لأبناء القارة لمواجهة تبعات الجائحة العالمية.

تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية

وتناول اللقاء، الذي جاء على هامش مؤتمر التضامن الدولي والتنمية المستدامة الذي يعقده المجلس، والذي انطلقت فعالياته أمس الأحد ويستمر حتى مساء اليوم الإثنين، تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يصب في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية، والأمانة الفنية للشبكة الأفريقية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إنّ الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية، والتحديات الأمنية والاقتصادية، تستدعي تضافر الجهود ومزيدا من تضامن المؤسسات الوطنية لمواجهتها، لتوفير بيئة ومناخ آمن لتلك المجتمعات، يعيش أفرادها على إثرها وفق توفير الحد الأدنى من الخدمات، خاصة في المجتمعات التي تعاني الحرمان من كثير من الخدمات الضرورية والملحة.

مواجهة التحديات التي تواجه بلداننا العربية والأفريقية

من جانبه، قدّم الدكتور إيلاستو هيلاريوس موجوداي، رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكر للسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، على الجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت رئاستها، لتضامن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع أطر للتعاون والتنسيق مع الحكومات، لتذليل المعوقات ومواجهة التحديات التي تواجه بلداننا العربية والأفريقية.