مشيرة خطاب تشيد بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان: فخورة بإنجازات بلدي

أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بملف حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة «الهدف 16.. السلام والعدل والمؤسسات القوية»، بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان، يومي 27 و28 فبراير الحالي.

أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ المؤتمر يأتي وقت تشهد فيه مصر نقلة نوعية، تتمثل في الإعلان عن أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتزام سياسي على أعلى مستوى، أعرب عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم إعلانه الاستراتيجية.

نقلة نوعية في إنجازات النساء المصريات

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن بالغ فخرها باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب، ضمن أول تشكيل يتم انتخابه ديمقراطيا وتمثل النساء نحو نصف عضويته، ما يعبر عن النقلة النوعية والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها نساء مصر، في سعيهن لنيل حقوقهن.

وأضافت خطاب: «إنّه لمن دواعي السرور وفخري، أن تتزامن أول فعالية دولية ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع تشريفي وتكليفي برئاسته، ضمن فعالية تجمعنا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، ولا أخفيكم مدى اعتزازي وفخري بالثقة التي أولتني إياها بلادي بتولي هذا المنصب المهم».

وهنأت السفيرة مشيرة خطاب، السيدة مريم بنت عبدالله العطية، على توليها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.