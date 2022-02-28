إعدام متهمين اثنين في قضية «تنظيم أجناد حلوان» الإرهابية

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، المتهمين «مهاب. م، ورضا. ع» بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية خلية «تنظيم أجناد حلوان» الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ووائل عمران وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد مصطفى.

التهم المنسوبة للمتهمين

ونُسب للمتهمين عدة تهم منها، التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، والمنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات، تأسيس المتهمين جماعة إرهابية على خلاف القانون؛ بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.