إعدام 4 أطنان عسل نحل وغلق مصنع دون ترخيص في أولاد صقر بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أولاد صقر، يرافقه مراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ومفتشي مكتب الأغذية بأولاد صقر.

جاء لك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية دون تراخيص

وتم خلال الحملة المرور على المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل دون ترخيص وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية في أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط 3 أطنان و45 كيلو عسل نحل لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتج، كما تم إعدام 800 كيلو عسل نحل، وشمع، وعبوات تعبئة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.