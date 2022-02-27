إعدام أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي بشرم الشيخ

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، شن حملة مكبرة في مدينة شرم الشيخ لضبط الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عدد من المؤتمرات الهامة، وكذلك الاحتفال بعيد تحرير طابا وأعياد المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بالمرور على كل المدن، خاصة الأماكن التي تقدم أغذية ومشروبات، موضحا المرور على 24 منشأة في مدينة شرم الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين.

المرور على 24 منشأة غذائية

وأكد وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، المرور علي نحو 24 منشأة تقدم الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة مصطفى خليل، القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، وعضوية كل من أحمد فتحي محمد ومدحت عبد السيد مشرفي أغذية بالمديرية، ومحمد إسماعيل وأحمد عبد القادر، من مفتشي الأغذية بشرم الشيخ.

46 محضر شهادة صحية

وقال الدكتور أيمن رخا، إنه جرى المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، وتحرير 14 محضر نظافة، و46 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية بإجمالي 60 محضرا، وكذلك تحرير 3 محاضر ضبط بإجمالي 992 قطعة بإجمالى وزن 144.5 كجم، و 23.5 لتر لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية مع تنوع انواعها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إلى إعدام 148 كجم و5 لترات لأوان وأغذية ومشروبات مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.