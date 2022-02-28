مسلسل Peaky Blinders الموسم السادس.. ظهور هيلين ماكروري بعد وفاتها

يبحث الجمهور عن مسلسل Peaky Blinders الموسم السادس الحلقة الأولى، إذ جرى عرضها أمس وسط ردود فعل إيجابية، وروّجت الشركة المنتجة للمسلسل خلال الفترة الماضية من خلال طرح البوسترات الجديدة لشخصيات المسلسل.

الشركة المنتجة تروّج لمسلسل Peaky Blinders

ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Peaky Blinders الموسم السادس تزامناً مع عرض الحلقة الأولى صورًا من شخصيات المسلسل على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ علق أدمن الصفحة قائلاً «عائلة شيلبي تعود، شاهدوا بيكي بلايندرز على BBC 1 وbbciplayer من الساعة التاسعة مساءً».

تفاصيل مسلسل Peaky Blinders الموسم السادس الحلقة الأولى

جاءت الحلقة الأولى من مسلسل Peaky Blinders الموسم السادس لتدور معظم أحداثها حول هيلين ماكروري التي توفيت في أبريل من العام الماضي، وتجسّد دور العمة بولي.

وتعمد مؤلف العمل أنَّ يظهر شخصيتها في الحلقة الأولى حتى لا يفقد التوازن في عرض الشخصيات على الشاشة وظهرت ببعض المشاهد رغم وفاتها .

هيلين ماكروري توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ52 عاماً، إذ خاضت رحلة من العلاج المكثف ولكن المرض تمكّن من جسدها.

أبطال وقصة مسلسل Peaky Blinders الموسم السادس

العمل من بطولة كيليان مورفي الذي يجسد دور تومي شيلبي، وفين كول الذي يؤدي دور مايكل جراي، وصوفي راندل التي اشتهرت بأداء دور أدا شيلبي، بالإضافة إلى النجم بول أندرسون في دور آرثر شيلبي، وهو من إخراج أنتوني بيرن.

في إطار من التشويق والدراما تدور أحداث المسلسل في برمنجهام بإنجلترا، ويتبع جرائم عائلة «شيلبي» في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرةً، وتستند قصة العائلة الخيالية إلى عصابة شبابية حضرية حقيقية تحمل الاسم نفسه والتي كانت موجودة في المدينة من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين.