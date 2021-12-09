قبل عرضه الليلة.. مسلسل «ستات بيت المعادي» نسخة من مسلسل أجنبي شهير

ينتظر جمهور السوشيال ميديا عرض أحدث أعمال منصة شاهد الليلة، فمن المقرر أن تنطلق أولى حلقات مسلسل «ستات بيت المعادي»، بعد فترة طويلة من التحضيرات الخاصة بالعمل الدرامي، ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل قبل عرضه:

- مسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill.

- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

- النسخة الأمريكية تدور أحداثها حول ثلاث سيدات في 3 أزمنة مختلفة وهي 1963 و1984 و2000.

- المسلسل مكوّن من 12 حلقة، ويعتمد على الحلقات المتصلة.

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي

- يتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

- بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل اسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى.

كندة علوش تتحدث عن مسلسل «ستات بيت المعادي»

وتحدثت الفنانة كندة علوش عن مسلسلها الأخير «ستات بيت المعادي» في تصريحات صحفية قائلة، «مريم ست من ستات بيت المعادي.. عاشت في البيت ده في الستينات.. أنا استمتعت أوي وأنا بعيش قصتها، وأتمنى إنها تعجبكم وتستمتعوا بمشاهدتها».

ميرهان حسين تروج لـ «ستات بيت المعادي»

ورّوجت الفنانة ميرهان حسين، للمسلسل الجديد «ستات بيت المعادي»، والذي من المقرر بدء عرض حلقاته الليلة، ونشرت ميرهان فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت حسين قائلة، لجمهورها، «من مسلسل ستات بيت المعادي على منصة شاهد، أنا قولتلكوا أهو وقد أعذر من أنذر».