الزراعة تنظم يوما حقليا في الواحات البحرية لـ«خدمة رأس النخلة»

نظم فرع المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح - فرع الواحات البحرية، بالتعاون مع الإدارة الزراعية في الواحات البحرية، يوما حقليا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجرى على النخيل خلال تلك الفترة، وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات الدكتور عزالدين جادالله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح.

أهمية خدمة خدمة رأس النخلة

وأوضح الدكتور أحمد رجب، الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل التابع لوزارة الزراعة، فرع الواحات البحرية، أهمية خدمة رأس النخلة ودورها في التأثير على كمية الإنتاج ومعدل الإصابة بالآفات الحشرية، التي تصيب النخيل في الحقل، كما بيّن الطرق السليمة لتنفيذ الخدمة حسب العمر والصنف.

مكافحة سوسة النخيل الحمراء

وتناول الدكتور أحمد رجب، شرحا عن أهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء خلال تلك الفترة بالطرق السليمة، التي تضمن وصول المبيد للحشرة والقضاء عليها باستخدام بعض الأجهزة الحديثة في المكافحة، وتناول بالشرح توضيح مفصل لتركيب الجهاز ومكوناته وآلية إجراء المكافحة بالتطبيق العملي لمكافحة بعض النخيل المصاب في الحقل.

وشدد الدكتور على أهمية إجراء عملية الفحص خلال تلك الفترة، واكتشاف الإصابة وإجراء عمليات التقليم خلال تلك الفترة، لتناسبها مع عدم نشاط طيران الحشرة.