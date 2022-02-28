الزراعة تمنع 71 مزرعة من تصدير الخضر والفاكهة بسبب المبيدات الحشرية

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إيقاف 71 مزرعة من بين 1500 تقدمت بطلب للإدارة المركزية للحجر الزراعي لتصدير حاصلاتها الزراعية من الخضر والفاكهة إلى الأسواق الدولية، وذلك بعد ظهور نتيجة متبقيات المبيدات الموجبة لمنتجاتها.

وكشف التقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه عن إيقاف 16 مزرعة بمحافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية والاسماعيلية والمنوفية من تصدير الفلفل بأنواعه الأحمر والحار والألوان إلى دول المملكة المتحدة والكويت وبعض تلك المزارع تم وقف صادراتها إلى كل الدول.

الزراعة: إيقاف 6 مزارع رمان عن تصدير منتجاتها

ووفقاً للتقرير تم وقف 6 مزارع من بينها شركتين من محافظتي أسيوط والمنيا إلى كل دول العالم من تصدير محصول الرمان، والباقي إلى دول الكويت وسلطنة عمان، أما الجوافة فقد تم إيقاف 16 مزرعة بمحافظتي البحيرة ومطروح من تصدير منتجاتها إلى دول البحرين والسعودية وعمان وبعض تلك الشركات تم وقف تصدير منتجاتها إلى كل دول العالم.

الزراعة توقف 9 مزارع فراولة عن تصدير منتجاتها

وقررت سلطات الحجر الزراعي المصري إيقاف تصدير 9 مزارع من محافظة البحيرة خصصت محصولها لتصدير المنتجات إلى دول البحرين والكويت وعمان، وبعض تلك الشركات تم وقف صادراتها إلى كل دول العالم من بينها ثلاث شركات.

أما الموالح والتي تشمل البرتقال واليوسفي والليمون بأنواعه فقد أوقفت سلطات الحجر الزراعي 22 مزرعة عن تصدير منتجاتها إلى دول الكويت وروسيا وعمان والإمارات، وبعض تلك المزارع تم إيقاف إنتاجها إلى كل دول العالم، وأشار التقرير الى أن تلك المزارع تقع في محافظات البحيرة والمنوفية والاسماعيلية.

ويأتي إيقاف تلك المزارع تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، الذي ينظم تكويد وتتبع الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية ويقتصر منح شهادة الصحة النباتية على الكيانات التصديرية التي تم تكويدها من الحجر الزراعي.

ويلزم القرار المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها وفقاً لمنظومة التكويد الجديدة، بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية التي تضعها وزارة الزراعة والدول المستوردة وهي تندرج تحت مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة، كما ينص القرار بأنه في حال اكتشاف عدم مطابقة المزرعة لأي من هذه المواصفات، يقوم الحجر الزراعي باتخاذ ما يلزم ذلك من ضمان تنفيذ الاشتراطات على الوجه الأمثل ومن بينا وقف تلك المزارع، لحين استيفاء تلك الاشتراطات التي تساهم في تكويد وتصدير الأصناف.

ويأتي تنفيذ القرار في ضوء ما تقوم به وزارة الزراعة من أحكام السيطرة على سوق تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم، وهو ما حقق طفرة تصديرية كبرى خلال السبع أعوام الماضية، حيث تجاوزت الصادرات المصرية حاجز الخمس ملايين طن العام الماضي لأول مرة بعدما تم وقف تصدير المنتجات الزراعية التي تحمل نسب متبقيات مبيدات زراعية، ترفضها الدول المُصدر إليها.

الزراعة تفتح 160 سوقاً دوليا امام الصادرات الزراعية

ونتيجة لهذه الجهود تمكنت سلطات الحجر الزراعي المصرية من فتح 160 سوقاً دولياً أمام الصادرات المصرية وأهم تلك الأسواق الأوروبي والأمريكي والسوق الخليجي وشرق اسيا وأمريكا الجنوبية، ونجحت مصر فى تصدير 300 منتجاً زراعية إلى دول العالم، وتربعت الموالح على عرش الصادرات.