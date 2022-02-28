قصة ومواعيد عرض مسلسل وسط البلد بعد عرض أولى حلقاته

يتابع المصريون العديد من المسلسلات المختلفة عبر القنوات الفضائية، قبل بدء موسم دراما رمضان 2022 والذي ينطلق خلال أيام قليلة مع حلول أول أيام الشهر المبارك، ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث «جوجل»، قصة ومواعيد عرض مسلسل وسط البلد، الذي عرضت أولى حلقاته أمس، ولاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود سر البحث عن قصة ومواعيد عرض مسلسل وسط البلد، إلى تأثر المتابعون بأحداثه والتي تدور في إطار درامي واجتماعي، ويشارك فيه الفنان جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين الآخرين، ومن إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني

قصة ومواعيد عرض مسلسل وسط البلد

يعرض المسلسل على قناة« mbc»، يوميا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، وهو عبارة عن 190 حلقة، ويعد أول عمل درامي ينتمي إلى نوعية «السوب أوبرا»، وهي عبارة عن إنتاجات تليفزيونية درامية عالمية تستمر لفترات طويلة ربما تمتد لسنوات، ومن إخراج أحمد شفيق وزياد الوشاحى ومحمد أسامة، وسيجرى بث حلقاته على مدار العام الجاري.

وقال أحمد شفيق المُشرف على إخراج المُسلسل، في بيان رسمي، إن فكرة تقديم هذا النوع من الدراما غير مسبوقة في مصر، خاصة أنها ربما تمتد لمدة غير محددة وفقاً لطبيعة الأحداث، مشيراً إلى أنهم بدأوا العمل منذ عام كامل، من خلال مراحل التأليف والديكورات واختيار العناصر الفنية المُختلفة.

أبطال العمل الدرامي

يشارك في العمل الدرامي عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم سميرة عبد العزيز، جمال عبد الناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون، وأشرف على التأليف ورشه الكاتب أمين جمال، فيما يتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المُخرجين زياد الوشاحى ومحمد أسامة.