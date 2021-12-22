طلب إحاطة من سميرة عبد العزيز لمواجهة إسفاف شركات الإنتاج السينمائي

نظم المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق، ندوة بعنوان «الدراما المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل»، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ.

إيقاف شركات الإنتاج الخاصة

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش مشاركتها في الندوة، إنّها طالبت المجلس بدعم الفن والدراما المصرية، نظرا لما وصلت إليه من تدهور خلال الآونة الأخيرة، لافتة إلى تقدمها بطلب إحاطة للمجلس بأن يتم منح الحق والسماح للتلفزيون المصري الحكومي بالانتاج وإيقاف الشركات الخاصة عن الإنتاج.

الفن أصبح سلعة تجارية

وعبرت عضو مجلس الشيوخ عن استيائها من حال الدراما المصرية، مؤكدة أن إنتاج الشركات الخاصة جعل الفن يفقد قيمته ويتحول إلى سلعة تجارية، قائلة: «الهدف أصبح الربح المادي، دون النظر لما يُقدم للأسر المصرية وأثره على المجتمع، والهدف الأساسي وراء تقدمي بهذا الطلب هو رغبتي الشديدة في إنقاذ الدراما والفن المصري بمختلف أنواعه».

التليفزيون المصري جاهز للإنتاج

وأشارت «عبد العزيز»، إلى عدد من المؤسسات التي كانت تنتج الأعمال الدرامية، مثل مؤسسة صوت القاهرة، قائلة: «هذه المؤسسة كانت تنتج عدد من الأعمال الدرامية الرائعة»، كما لفتت إلى التلفزيون المصري وما يمتلكه من استوديوهات مؤهلة ومتطورة للتصوير، ومهندسين مؤهلين وكاميرات متطورة فضلا عن مؤسسة السينما: «هذه المؤسسة طالما أنتجت عدد من الأفلام الرائعة التي تناسب مجتمعنا وثقافته وترتقي به».

وأكدت أن المجتمع في حاجة إلى عودة إنتاج الدولة مرة أخرى لإنقاذ الفن المصر من الإسفاف، وإنقاذ المجتمع المصري من انتشار الأخلاقيات والسلوكيات غير اللائقة، وإنتاج أعمال تليق بسمعة مصر الكبيرة في العالم العربي كله.

الرئيس السيسي يدعم الفن

وعن اختيار الرئيس السيسي لها، كأول فنانة عضوة بمجلس الشيوخ، قالت عبد العزيز: «لما قالوا لي أنتِ عضو في مجلس الشيوخ مصدقتش نفسي، وتساءلت كثيرا ليه أنا بالذات؟»، كما قالت أنه من المؤكد قام الرئيس باختيارها عضوة في المجلس، استجابًة لمنشاداتها العديدة له بأن يدعم الفن الجيد في كل البرامج واللقاءات التي أجريت معها، قائلة: «الفن الجيد له أثاره المباشرة على البلاد، ويصنع سمعة جيدة لها».

وأوضحت «سميرة» أنها ترى أن معيار اختيارها كان أنها سيدة متعلمة وتقدر الفنون الجيدة، ولا تتقبل الفنون الهابطة، كما عبرت عن ساعدتها بهذا الاختيار، واختتمت حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «أنا بدأت حياتي بتكريم من الرئيس جمال عبد الناصر، وأُنهي حياتي بتكريم من الرئيس السيسي».