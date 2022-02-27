قصة مسلسل «سوشيال» للفنان أحمد زاهر بعد عرض الحلقة الأولى

قصة مسلسل سوشيال تصدرت قائمة البحث على السوشيال ميديا، بعد عرضه منذ ساعات عبر قناة «الحياة»، إذ يرغب جماهير الفنان أحمد زاهر، معرفة أحداث المسلسل، وهذا ما نرصده خلال هذا التقرير.

قصة مسلسل سوشيال تدور في عالم «فيسبوك»، وكل ما يحيط به من أسرار يمكنها أن تدمر حياة الإنسان البسيط، بالكبس على زر صغير.

قصة مسلسل سوشيال بطولة أحمد زاهر

وكشف الفنان أحمد زاهر، عدد من النقاط الخاصة بدوره في المسلسل خلال تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن مسلسل سوشيال يدور حول قضية الإنترنت الخطيرة والتى تمثل أزمة للجماهير، بسبب عدم احترافيتهم عليها، وأن المسلسل يطلب من الجميع اتخاذ الاحتياطات كافة التي تجنبهم الوقوع في شراك «السوشيال ميديا»، لافتا إلى أن المسلسل يناقش القضية بشكل جاد.

عالم الإنترنت قصة مسلسل سوشيال

كما أعرب أحمد زاهر عن سعادته البالغة لمشاركته مع عدد كبير من نجوم الفن فى العمل من بينهم عبدالعزيز مخيون، وميرنا وجيهان وفرح، وشاهين الذي شارك لأول مرة»، موجهًا الشكر لمؤلف العمل محمد جلال والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

بينما قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إن المسلسل هادف للغاية، وهو أول تجربه له مع المؤلف محمد جلال، وأنه وافق على تقديم الفكرة، كونه يتضمن فكرة ورسالة مجتمعية هامة وجادة.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن المسسلسل يناقش ما يحدث حولنا من تغيرات على المجتمع بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات التي أصبحت جزء من حياتنا.