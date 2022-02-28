البابا تواضروس يعود لإلقاء عظته الأسبوعية بحضور شعبي الأربعاء المقبل

يعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد غدٍ في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطية الأرثوذكسية، أنه سوف يسمح بالحضور الشعبي للاجتماع وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

عودة العظة الأسبوعية للبابا

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي للبابا بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه، حوالي ستة شهور من مارس وحتى سبتمبر ٢٠٢٠ ، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.