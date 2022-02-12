البابا تواضروس: «اوعى يكون قلبك ناشف أو حجر علشان يرحمك ربنا» 

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرحمة أحد السمات الرئيسية التي نراها في الله، فمن رحمته أوجد الحياة بكل ما فيها، كما أنه يرحم كل الكائنات نظرا لأن كل شيء لدى الله بحساب، مؤكداً أن غياب روح التذمر والشكوى الدائمة تتبعها رحمة الله.

«الرحمة» أكثر الكلمات ترديدا في الكنيسة القبطية

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته على هامش تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية في الإسكندرية، أن هناك أشخاصا مشغولين بالناس، وآخرين ينشغلون بالله وترجو رحمته، مؤكداً أن الإنسان الذي يرجو رحمة الله يكون رحيماً بالناس أيضا: «طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، فاوعى يكون قلبك ناشف أو حجر عشان ربنا يرحمك».

وأوضح أن أكثر الكلمات تكرارا في الكنيسة القبطية هي كلمة «الرحمة» حيث يتم ترديد كلمة «يا رب أرحم» خلال جميع الصلوات عشرات المرات.

تواضروس: كلمة تصنع سلاما وأخرى تسبب ألما

وأشار البابا تواضروس إلى أن هناك نوع آخر من البشر يطوبه الله، وهم صانعو السلام: «بتعجبني كلمة صانعي السلام، لأنها شبهت بكلمة صنايعي يده تلف في حرير، فما بالك بصنيعي السلام»، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالكلام حيث أن كلمة تصنع سلام وأخرى تسبب ألم.

ولفت إلى أن هناك نوع آخر من البشر وهم أصحاب نقاوة القلب، وهم الذين لا يعرفهم سوى الله فهو الوحيد الذي يعرف ما في قلب كل شخص، مشيراً إلى أن معنى كلمة النقاوة هي الشفافية ويرون الله في أعمالهم.