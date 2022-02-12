البابا تواضروس يشكر الرئيس على كاتدرائية البشارة: نعيش عصر المواطنة

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة والهيئة الهندسية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، وكل من ساهموا في بناء كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية، في منطقة كوبرى الناموس شرق الإسكندرية والتي دشنها صباح اليوم السبت.

وأكد البابا، أنه يجب على شعب الكنيسة أن يشكر الله على حياتهم في هذا العصر الذي تساهم فيه الدولة في بناء الكنائس، وتؤكد على المواطنة.

البابا: السيسي يؤكد على حرية العقيدة

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته على هامش تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة بمحور المحمودية في الإسكندرية، أن ما تقوم به الدولة تأكيد على المواطنة، مشددا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص حرية العقيدة لكل شخص وأن من يحاسب كل إنسان هو الله.

وثمن البابا دور الرئيس في تجديد الحياة على أرض مصر في كل موقع، لافتاً إلى أن ما يحدث في مصر يجعل الحياة جميلة لذا تصلي الكنيسة لكل مسؤول في الدولة.

كما ثمن البابا الشكل المعماري للكاتدرائية، من خلال وضع أيقونات «صور» كبيرة تحوي آيات من الكتاب المقدس، مؤكداً على شكره القلبي لكل من عمل على بناء تلك الكاتدرائية التي بنيت في وقت قياسي.

تدشين الكنيسة هو عيد ميلادها

وأوضح أن التدشين يعتبر عيد ميلاد للكنيسة، حيث يعد هذا هو الاحتفال المحلي التي تحتفل به الكنيسة وعيدها الخاص، مؤكداً أن التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية ونستخدم زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما نستخدمة في سر المسحة المقدسة، مشيراً إلى أن معظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وهذه الصلوات تدور حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة.

تفاصيل تدشين الكنائس

ولفت بابا الإسكندرية إلى أن في الكنيسة يُردد كثيرًا «كرياليسون»، ومعناها «يا رب ارحم»، لأنها الكلمة الوحيدة التي يقولها الإنسان في محضر الله، وفي صلاة التدشين نقول «يارب ارحم»، كما يرشم المذبح بعلامة الصليب ونقول 7 طلبات يحققها لنا المذبح، وفي نهاية الطلبات نقول أن هذا المذبح كمال لكل بر، والمرد في الخطوة الثانية نقول «آمين» استجب يارب طلباتنا.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة تتم بمسح المذبح بزيت الميرون ونقول اسم المذبح ومكانه والبلد التي بها الكنيسة مثل شهادة الميلاد، والمرد يكون «هليلويا» نتهلل بالفرح والقصة تكتمل أن يمتلأ الإنسان بروح الفرح، على اختلاف الممارسة الروحية لكن الهدف الأخير أن نمتلئ فرح في داخلنا وتصبح حياتنا كلها متعلقه بالمذبح.