إحالة أوراق المتهمين بقتل 3 أطفال في «مذبحة المرج» إلى المفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، إحالة متهم وزوجتيه، لادانتهما بقتل 3 أطفال، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، أن المتهمين، «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل»، قتلوا الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

وتقدمت ربة منزل، في وقت سابق، للأجهزة الأمنية بالقاهرة ببلاغ، يفيد بقتل أب أطفاله الثلاثة، وإلقاء جثثهم في الرشاح بمنطقة المرج، منذ 3 سنوات، وألقى القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.