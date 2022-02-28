غرف عمليات دائمة وتفعيل دور لجان منع التعديات ببني سويف

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء جمال مسعود، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمناقشة الآليات اللازمة والخطوات المطلوبة لتفعيل القرار الذي أصدره المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، الخاص بتشكيل لجان وغرف عمليات دائمة على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.

شارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر مديرية الزراعة في بني سويف، كل من المهندس عماد محمود، وكيل وزارة الزراعة، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد المدير للأمن بمديرية أمن بني سويف، والمهندس ماهر شعراوي، مدير الإصلاح الزراعي، والمهندس مصطفى راشد، مدير مديرية الزراعة، ورؤساء المدن والقرى ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي والري وحماية النيل والآثار والأملاك وهندسة السكة الحديد وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

تشكيل غرف عمليات دائمة بنطاق المحافظة

تم خلال الاجتماع استعراض قرار تشكيل غرف عمليات دائمة بنطاق المحافظة، تحت مسمى «لجان منع التعدي على الرقعة الزراعية»، من خلال تشكيل لجنة على مستوى المحافظة، برئاسة السكرتير العام، وعضوية مديريات الأمن والزراعة وحماية الأراضي، إلى جانب لجان فرعية على مستوى الوحدة المحلية للمركز والقرية، تضم رئيس المدينة والقرية والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي والجهات الأمنية.

تتولى هذه اللجان تلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بأي تعديات على الأرض الزراعية، أو الشروع في التعدي عليها، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون حدوث تلك التعديات في مهدها وقبل تفاقمها، والتحفظ على المعدات المستخدمة في التعديات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

خطوط ساخنة لتلقي بلاغات التعديات على الرقعة الزراعية

وأضاف السكرتير العام أنه تم الإعلان عن توفير خطوط ساخنة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية، من خلال توفير أرقام على الواتسآب بالديوان العام والوحدات المحلية، وربطها بمديرية الزراعة وإداراتها بنطاق المحافظة، على أن تكون تلك اللجان مسؤولة مسؤولية مباشرة لمنع والحد من التعديات، وإعداد تقرير تفصيلي دوري بنتائج أعمالها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار «مسعود» إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، من خلال تكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، لمنع أي تعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم حيال المتعدين والمقصرين وفق القانون.