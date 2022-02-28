«الأوقاف»: دورات متخصصة في التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات

أكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف في إطار خطتها التثقيفية والتوعوية بالقضية السكانية تطلق سلسلة دورات متخصصة في التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات المتميزين علميًا ودعويًا ، لدفع عملية الإسهام الجاد والفعال في برامج التوعية السكانية ، لينطلقوا في أداء مهامهم عن فكر ووعي وقناعة تامة بأهمية ما يقومون به ، مع حوافز تشجيعية للمشاركين والمشاركات ممن يجتازون هذه الدورات بتفوق.

التوعية السكانية

كما أكد أن الوزارة ستكثف جهودها في محور التوعية السكانية وتجعله أحد أهم الأولويات التثقيفية في المرحلة الراهنة.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت، ويختلف فيها الحكم من عصر لعصر ومن حال لحال، موضحا أن عدم الفهم الصحيح لهذه القضية ثاني أكبر تحدي بعد مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن الكثرة التي نباهي بها الأمم ليست كالكثرة التي كغثاء السيل، موضحا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.

وتابع: "أنه على المفكرين والباحثين والإعلاميين ورجال الدين، التصدي للزيادة السكانية غير المنضبطة، مضيفا أن تغيير العادات بحاجة إلى جهد كافة المؤسسات" .

خطورة الانفجار السكاني

وشدد على أن وزارة الأوقاف تبذل جهودا مكثفة من أجل توعية المواطنين بخطورة الانفجار السكاني وقضايا الأسرة، موضحا أن الوزارة تنسق مع المجلس القومي للمرأة لتدشين حملات تطرق الأبواب، وقد وصلت إلى مليون أسرة.