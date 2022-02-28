السيسي: فيلم «الإرهاب والكباب» صوّر البلد كأنها خصم للمواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الله منحنا العلم الذي يجعلنا نطمئن على الظروف الوراثية والجينية للمقبلين على الزواج، مضيفًا «اوعوا تكونوا فاكرين إن العلم ده انتوا اللي عملتوه، دي خزائن ربنا فتحها لينا تاخد منها على أدك».

السيسي: في 2011 بعض الناس تعاملوا مع البلد كخصم

وتابع رئيس الجمهورية، خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «دولة فيها 100 مليون مواطن وناتج محلي 400 مليار جنيه وبنزقه وبعدين تقولي قوائم الانتظار مليون متعالجوش ليه».

الرئيس: لولا فضل الله علينا وكرمه كانت بلدنا مقامتش تاني

واستكمل: «فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم، ولما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي انتوا شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مبيرجعش، ولكن الله أفاض علينا بكرمه مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا».