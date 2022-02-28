السيسي: المواطن لا يشعر بجهود الدولة بسبب الغلاء والعجز المتراكم منذ 50 عاما

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجهد المبذول للدولة المصرية وإصلاحها كبير، وقال: «ما أفتكرش هيكون فيه فرص للجهد والكفاح والعمل أد ما بنعمل، بس أنتوا مش حاسين ولا واصل لكم علشان أنت عاوز تعيش برضا لكن أنت مش عايش برضا.. الحاجة غالية عليك».

السيسي: «الأسعار بتغلى علشان إحنا مش منعزلين عن الواقع»

وأضاف الرئيس: «الأسعار بتغلى علشان إحنا مش منعزلين عن الواقع، إحنا جوة بلدنا وبنتأثر باللي بيحصل حوالينا، ولو حصل أى غلاء بيغلي علينا إحنا كمان، العملية مركبة لأن الغلاء غلائين غلاء الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادية غير مكافئة لمعدلات النمو السكانية، مع العجز المتراكم على مدى 50 سنة مضت، عاوزين نضاعف عدد المستشفيات ولكن التشغيل هيبقى مشكلة علشان الطبيب اللي بيسبنا وبيروح يدور على فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش».

الرئيس: سوق العمل لا يوجد به فرص لخريجي كليات كثيرة

وتابع السيسي خلال حديثه خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: «الطبيب أنا مبدلهوش مرتب كويس.. هل أنا مش عاوز أديله مرتب كويس ولا مش قادر أديله مرتب كويس؟.. المدرس بردو أنا مش قادر أديله مرتب كويس، بتكلم عن كليات الحاسبات عشرات ألوف اتخرجوا وبنيجي نقول نيجي نعمل اختبارات مميكنة علشان نخلي الطالب متميز ونلاقي الدنيا بتعترض والإعلام يتناول الموضوع علشان ميحصلش، وبذلك هنفضل في دايرة المستوى القليل».

وأكمل الرئيس قائلا: «لما بنخرج الطالب قسم جغرافيا ولا تاريخ في كلية الآداب ـ مع احترامي للتخصص ـ هو سوق العمل فيه الكلام ده؟».