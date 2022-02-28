تفاصيل مشروع إنتاج العلف الحيواني من المخلفات.. أرباح تتجاوز 290 ألف جنيه

كشفت دراسة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، يحقق صافي أرباح سنوية يصل إلى 296.922 ألف جنيه، في السنة الأولى من بدايته، إذ تنتشر الأعلاف الحيوانية بأنواعها المختلفة داخل السوق المصرية، وتعد من الاحتياجات الضرورية التي يعتمد عليها الفلاح المصري في تربية الحيوانات.

الهدف من مشروع إنتاج العلف الحيواني

أشارت الدراسة التي أعدها جهاز تنمية المشروعات، إلى أن مشروع إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، ​يهدف من الناحية البيئية التخلص من النفايات التي تنتج من مصانع تعليب وحفظ الفاكهة والخضروات، مثل نوى البلح والمانجو والخوخ والبرقوق، وكذلك مخلفات قشر الطماطم وبزورها، ومصاطة القصب وحطب الذرة والقطن، والتي كان يتخلص منها بحرقها، فضلا عن أضرار تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون على حساب أكسجين الهواء.

وبحسب الدراسة يمكن الاستفادة من ذرة الطيور والدواجن في صناعة العلف، فهي من المواد الملوثة للبيئة لما لها من رائحة غير مستحبة، كما يمكن الاستفادة من تبن القمح في الصناعة، إذ يقوم الفلاحين بحرق العلف بعد إتمام عملية درس القمح، كذلك نفس الشيء مع تبن الأرز، مما ينتج عنه الدخان، وبعض الغازات الضارة بالبيئة والملوث لها.

رأس المال وقيمة القرض

أوضح جهاز المشروعات الصغيرة، من خلال الدراسة التي أعدها، أن رأس المال المطلوب لمشروع إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، يبلغ 148.378 ألف جنيه، عبارة عن مساهمة المستفيد من المشروع، فيما تبلغ قيمة القرض المطلوب 284 ألف جنيه، كما ذكرت الدراسة أن الاستثمارات الكلية لمشروع إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، تقدر بنحو 432.878 ألف جنيه.

وعن عدد العمالة المطلوبة، أوضحت الدراسة أن مشروع إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، يتطلب عدد 78 عمالا، ومن المتوقع أن يحقق المشروع، حجم مبيعات سنوية يقدر بنحو 21.86 مليون جنيه في السنة الأولى، و2.4 مليون جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.

الأرباح السنوية المتوقعة

أضاف جهاز المشروعات أن صافي الأرباح السنوية المتوقعة تجاه مشروع إنتاج العلف الحيواني من مخلفات غير التقليدية، يقدر بنحو 296.922 ألف جنيه في السنة الأولى، و423.369 ألف جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.