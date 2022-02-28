القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1443هـ، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى الدكتور طارق عبدالحميد مدير عام في وزارة الأوقاف، كلمةً أكّد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً، مضيفًا أنّ المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة، وتمسُّكهم بشريعة الله السمحة، وسيرة نبيه الكريم.

كما ألقى اللواء أ ح وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمةً نيابةً عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والإنتاج الحربي، أكّد خلالها أنّ الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، يذكّرنا دائمًا بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم، الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس، دون تفرقةٍ أو تمييزٍ أو تعصبٍ أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذي كرّمه الله.

وشدّد على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة؛ لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع، وإدراك عظمة الخالق.

وحضر الاحتفال عددٌ من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة، وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.