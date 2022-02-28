بيع سيارات «جمارك مطار القاهرة» في مزاد علني 15 مارس المقبل

أعلنت وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني يوم الإثنين الموافق لـ 15 مارس المقبل لبيع سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي للبيع بجلسة المزاد.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ «الخدمات الحكومية» عبر الإنترنت أكدت على بيع سيارات من ماركات متعددة لصالح جمارك مطار القاهرة الدولي التابعة لمصلحة الجمارك المصرية يوم الإثنين منتصف الشهر المقبل.

وأوضحت «الخدمات الحكومية» أن السيارات التي سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني هي من مصادرات الجمارك للسيارات مهربة أو لم يتم دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بها أو السيارات التي لم يتسلمها أصحابها من الجمارك حتى تاريخ عقد المزاد.

أنواع السيارات المعروضة للبيع

وأشارت «الخدمات الحكومية» بحسب موقعها الرسمي أن السيارات المعرضة للبيع بالمزاد العلني تتنوع بين سيارات رينو وفيات وهيونداي وبيجو وفولفو ولاندروفرو سوزوكي وشيفرولية وتويوتا وجيب شيروكي ومرسيدس وسيارات ماركة نصر شاهين ونيسان وسيات إلى جانب مجموعة من الموتوسيكلات ماركات مختلفة أيضاً.

وتصل قيمة كراسة الشروط الخاصة بدخول مزاد يوم 15 مارس المقبل إلى نحو 400 جنيه حيث تشترط «الخدمات الحكومية» ضرورة اقتناء الكراسة كشرط رئيسي لدخول قاعة عقد جلسة المزاد العلني بالنادي المصري القاهري بحي مصر القديمة بوسط القاهرة.

قيمة التأمين

واشترطت «الخدمات الحكومية» الراغبين في المشاركة في المزاد العلني حتمية معاينة السيارات التي سيتم عرضها في المزاد مع إمكانية اصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة للمعاينة مشيرة إلى أن المعاينة شرط أساسي قبل إجراء فعاليات المزاد.

وحددت الخدمات الحكومية قيمة التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه قبل المشاركة في المزاد العلني عند 10000 جنيه يمكن استردادهم عقب انتهاء فعاليات المزاد العلني مؤكدة على أنه في حال فوز أحد المشاركين بالمزاد رفع قيمة التأمين المؤقت ليصل إلى نحو 30% من قيمة السيارات المباعة في المزاد وعليه أن يستكمل الـ 70% المتبقية قبل مرور أسبوعين من تاريخ عقد جلسة مزاد الإثنين 15 مارس المقبل.