مزاد علني لـ«الخدمات الحكومية» لبيع خردة وبلاستيك يوم الاثنين المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم الاثنين المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، جلسة مزاد علني لبيع خردة وقطع غيار لسيارات وبطاريات و«كاوتشات» مملوكة لعدة جهات حكومية.

ماذا يتضمن المزاد العلني؟

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت أن الجلسة تشمل بيع قطع غيار سيارات وأقمشة وألمونيوم وغلاية بخارية وأجهزة اتصالات و«جراكن» وأجهزة، ومستلزمات طبية، ومحركات ومحولًا كهربائيًا وأجهزة كمبيوتر ولوازمها، وورق «دشت»، وكتبًا ورصاصًا وسجادًا، و«موكيت» و«لانش بحري» و«بلاستيك» وهواتف محمولة ولوازمها، وأبواب وشبابيك وأعمدة إنارة.

شروط حضور المزاد

وأشارت الهيئة إلى عقد جلسة المزاد بمقر النادي المصري القاهري، بجوار حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بوسط القاهرة، في تمام الساعة 12 ظهر الاثنين المقبل، لافتة إلى ضرورة إحضار كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه، كأحد الشروط الأساسية لحضور جلسة المزاد، مع إحضار الأفراد والشخصيات الطبيعية صورة من بطاقة الرقم القومي، بينما شددت على التجار والشركات والشخصيات الاعتبارية ضرورة إحضار السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

قيمة التأمين المؤقت

وحددت قيمة التأمين المؤقت الواجب السداد قبل عقد جلسة المزاد العلني، على ألا تزيد قيمته عن 10000 جنيه لا يُسترد إلا بعد انتهاء فعاليات المزاد في حالة عدم الإرساء، بينما في حالة إرساء المزاد على صاحب التأمين زيادة المبلغ ليصل إلى ما يعادل 30% من قيمة المزاد، ويستكمل باقي قيمة المزاد في غضون 15 يومًا من تاريخ الإرساء.

وشددت هيئة الخدمات الحكومية على الراغبين في الاشتراك بالمزاد العلني ضرورة معاينة البضائع التي ستُعرض في المزاد، مشيرة إلى أن المعاينة شرط أساسي قبل إجراء فعاليات المزاد وإتمام البيع.