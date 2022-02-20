غدا.. مزاد علني بـ«الخدمات الحكومية» لبيع خردة ومستلزمات طبية

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا علنيا، غداً الاثنين، لبيع قطع غيار وخردة وأعمدة إنارة وسيارات وأقمشة وألمونيوم وغلاية بخارية وأجهزة اتصالات وجراكن وأجهزة ومستلزمات طبية ومحركات ومحول كهربائي وكمبيوترات مملوكة لعدد من الجهات الحكومية.

ووفقاً للصفحة الرسمية لـ«الخدمات الحكومية» تُعقد جلسة المزاد العلني ظهر غدٍ الاثنين بقاعة النادي المصري القاهري بحي مصر القديمة بجوار حديقة الفسطاط بمحفظة الجيزة لعرض وبيع وكمبيوترات ولوازمها وورق دشت وكتب ورصاص وسجاد وموكيت ولانش بحري وبلاستيك وتليفونات محمولة ولوازمها وأبواب وشبابيك تخص مجموعة من الهيئات التابعة للدولة.

ثمن كراسة شروط 400 جنيه

وحددت «الخدمات الحكومية» ثمن كراسة شروط 400 جنيه، مشيرة إلى أن الدخول إلى قاعة المزاد العلني للاشتراك فيه مرهونة بشراء كراسة الشروط، ولفتت إلى ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية بالنسبة للشركات والتجار والشخصيات الاعتبارية بينما يكتفي الأفراد بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية في يوم تاريخ عقد المزاد العلني غداً الاثنين الموافق لـ 21 فبراير الحالي.

وأكدت «الخدمات الحكومية» على ضرورة دفع المشاركين في المزاد العلني لقيمة التأمين المؤقت نظير المشاركة، مشيرة إلى إمكانية الاسترداد عقب انتهاء فعاليات المزاد في حالة عدم الإرساء على صاحب التأمين المؤقت في الوقت الذي يتطلب من الفائز بالمزاد العلني زيادة قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد بالكامل على أن يستكمل باقي قيمة المزاد قبل مرور 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء عقد المزاد العلني.

وطالبت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية المشاركين في المزاد العلني ضرورة معاينة البضائع التي سيتم عرضها في المزاد، مشيرة إلى أن المعاينة شرط أساسي قبل إجراء فعاليات المزاد وإتمام البيع مع إمكانية إحضار أشخاص من ذوي الخبرة للمعاينة.