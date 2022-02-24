مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية ببلبيس الأحد المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني الأحد المقبل، بقاعة النادي المصري القاهري، بجوار حديقة الفسطاط بالقاهرة، لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة وبيك اب وموتوسيكلات تابعة للنيابة العامة بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تفاصيل جلسة المزاد العلني

وكشفت الهيئة عن تفاصيل جلسة مزاد الأحد، من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر»، مؤكدة أن السيارات التي ستعرض خلال المزاد مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، أبرزها نيابة مركز بيلبيس بالشرقية.

وأوضحت الهيئة، التابعة لوزارة المالية، أن السيارات المقرر عرضها خلال المزاد، من ماركات متنوعة ومختلفة «بيجو، وجيب شيروكي، وفيات، وشاهين، وإيسوزو، وميتسيوبيشي، وداتسون، وهيوانداي، ومرسيدس، ونيسان، وسيات، وشيفرولية، ورينو، وفولفو، ولاندروفر».

شروط المشاركة في المزاد العلني

وأشارت «الخدمات الحكومية» إلى أنه لن يسمح بالمشاركة في المزاد العلني يوم الأحد، دون الحصول على كراسة الشروط الخاصة به، موضحة أن قيمتها لا تتخطى الـ400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من خلال المقر الرئيسي للهيئة في محافظة الجيزة.

كما شددت على ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت قبل الدخول، والمشاركة في المزاد، مضيفة أن قيمة التأمين الموقت 10 آلاف جنيه كأحد الشروط الرئيسية للمشاركة في المزاد، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية في تاريخ عقد المزاد، بالإضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأشخاص الاعتبارية والشركات والتجار.

وطالبت الهيئة، الشركات والأفراد الراغبين في الاشتراك بالمزاد، بمعاينة السيارات والموتوسيكلات التي ستعرض في جلسة المزاد العلني، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي قبل البيع.