زيادة أيام تشغيل العيادات الخارجية بمستشفيات قنا الجامعية

وافق مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على زيادة أيام تشغيل بعض العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية ووحداتها، وذلك في إطار توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضى، ولإتاحة الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من أهالي الإقليم.

تفعيل مشاركة «قنا الجامعي» في المبادرة الرئاسية

وأكد الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن مجلس الإدارة وافق على تشكيل لجنة من أقسام الجهاز الهضمي والكبد والأشعة التشخيصية وعلاج الأورام، لتفعيل مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرة الرئاسية لعلاج أورام الكبد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أقسام الأشعة التشخيصية والجراحة العامة وعلاج الأورام، لتفعيل لجنة مبادرة صحة المرأة.

تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية

وفي إطار تطوير العمل داخل الأقسام الطبية والبدء في تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، وافق المجلس على ايفاد صيادلة من قسم الصيدليات بالمستشفى للتدريب واكتساب المهارات اللازمة، لبدء تفعيل وحدة الصيدلة الإكلينيكية لقسم الأطفال.

دورة تدريبية لمكافحة الفساد بمستشفيات قنا الجامعية

ونظمت مستشفيات قنا الجامعية، في وقت سابق أمس الأحد، دورة تدريبية حول الفساد بأنواعه في المؤسسات والإدارات المختلفة، وكيفية مكافحته، ولفت الدكتور حجاجي منصور، خلال افتتاح الدورة التدريبية التي انعقدت في الفترة من 21 حتى 24 من فبراير الجاري، أن الهدف الأساسي منها هو مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته، من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة، لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وبشفافية وعدالة، وتطبيق معايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

نشر الرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد الإداري

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ان الدورة التدريبية التي حاضر بها الدكتور الأمير حسين محمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمد عبد الرحمن، المدرس بكلية التربية بقنا، وبحضور 27 من مديري إدارات مستشفيات قنا الجامعية والعاملين بها، تناولت رفع كفاءة منظومة الإنفاق العام في مجال المشتريات الحكومية، وأثر ذلك على الاقتصاد القومي، وعملية التقييم الذاتي، كوسيلة لنشر النزاهة والحوكمة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد الإداري.