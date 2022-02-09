«المستشفيات الجامعية»: إجراء التجارب السريرية للقاح إيجي فاكس بـ«قصر العيني» قريبا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللقاح المصري المحضر بين هيئة البحوث الزراعية والمستشفيات الجامعية وشركة فارما، حصل على الموافقة المبدئية من هيئة الدواء المصرية، لإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري «إيجي فاكس».

ولفت إلى أنه جرى تجهيز المتطوعين، وفي انتظار منح شارة البدء لإجراء التجارب، منوها بأنها ستجرى بمستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، وأن جميع التجهيزات جرى الانتهاء منها، ومتوقع البدء في القريب العاجل، لإجراء التجارب السريرية.

تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية متطلبات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة

أضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفيات الجامعية لديها كل الإمكانات والتجهيزات لمواجهة أية سيناريوهات، تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19»، مؤكدا أنه لا توجد أية نواقص أو أزمات بشأنها، وهناك تنسيق تام مع الجهات المعنية، لتلبية أية متطلبات للمستشفيات الجامعية من أدوية ومستلزمات طبية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية، تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من المواطنين، خاصة مع انتشار سلالة أوميكرون، مؤكدة أن الزيادات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

العليا للفيروسات: استمرار زيادة الأعداد خلال شهر فبراير بإصابات كورونا

ناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، أبرزها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل، والبقاء بالمنزل، حال الشعور بأي أعراض مرضية، وإجراء الفحوصات الطبية، والتحاليل، والإشاعات، للتأكد من الإصابة أو عدمها، حفاظا على حياة الآخرين، وعدم تعرضهم للإصابة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.