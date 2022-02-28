وزير التعليم: واجبنا تسليح الطلاب بمهارات لمواجهة المستقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن اهتمامه بتطوير نظام التعليم هو حب القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للجيل الجديد من الشباب، مشيرا إلى أنّ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شرحوا اليوم الهرم السكاني، وذكروا أن الشباب الصغار هم الأغلبية في مصر، «لذلك إحنا مسؤوليتنا وواجبنا إننا نعطي الأطفال والطلاب مهارة كسلاح يواجه بيها المستقبل».

البعض يرى الشهادة «الورقية» هي الأهم

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على «TeN»، مع نشأت الديهي، أن هذا الأمر سيتم حتى ولو ظل البعض يرى أن الشهادة التي هي مجرد ورقة هي الأهم، أو يرى الوظيفة الميري هي الأهم، لكن المهم لدينا هو ما يتمتع به الطالب أو الطالبة أو الشاب أو الشابة من مهارة، «لو اقتنعنا بده هنساعد بعض والدولة هتظل توفر كل ما تستطيع للجيل ده واللي بعده واللي بعده أنهم هما يقفوا على رجليهم»، موضحًا أنه قطع في هذا الأمر شوطًا كبيرًا.

نظام التعليم في مصر فقد صلاحيته تقريبا الاكاديمية

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إحنا محتاجين وقت عشان نشوف الصورة على بعضها، الورث اللي أخذناه في التعليم كبير جدًا وضخم جدًا، إحنا في فبراير 2017 كان فيه 21 مليون طالب في المنظومة التعليمية، النهارده فيه 25 مليون طالب، يعني زدنا فوق الـ4 ملايبن، العدد ده زاد وإحنا بنشتغل، لو مكنش فيه مشكلة خالص في التعليم، لما يزيد علينا 4 ملايين يعملوا أزمة لوحدهم، محتاجين كام معلم وكام فصل وكام وجبة وكام كتاب، لكن إحنا أصلا كان نظام التعليم في مصر فقد صلاحيته تقريبا الأكاديمية».