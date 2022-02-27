وزير التعليم يكشف حقيقة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تعلن شيئا عن منصات امتحان جديدة أو تجريبية أو تحديث للتابلت، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا اجتهادات.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية في وقت لاحق

وأضاف عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «كما قلنا سابقا، تعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات المرحلة الثانوية في موعد يتم تحديده لاحقا، ولن نرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على المواقع طالما لم تعلنه الوزارة على صفحاتها الرسمية».