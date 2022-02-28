عبد الوهاب عبد الرازق يصل المغرب للمشاركة في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، الذي يضم المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب عفت السادات، منذ قليل، إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية بدأت من اليوم وتستمر لمدة أسبوع.

مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي وجهها إليه النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي؛ لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية.

مأدبة عشاء لرئيس مجلس الشيوخ

وكان في استقبال رئيس مجلس الشيوخ بمطار كازابلانكا، رئيس مجلس المستشارين المغربي والسفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، الذي يقيم مأدبة عشاء مساء اليوم بمقر إقامته على شرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوفد المرافق له.