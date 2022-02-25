رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي: رجل وطني فريد

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الفقيد أفنى حياته في خدمة الوطن.

أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة

وقال في بيان له: «فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذي أفنى حياته طيلة 36 عاما في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أي اعتبار وأنه كان إعلاميا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد».

دعوات للكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.