عاجل.. إصابة 4 مواطنين في حادثي سير على طريق البحر الأحمر «أسماء»

أصيب 4 مواطنين في حادثين مختلفين، اليوم، على طرق «رأس غارب - الزعفرانة» و«رأس غارب - الغردقة» شمالي محافظة البحر الأحمر.

ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة، ونقل المصابون إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 مواطنين بطريق «رأس غارب - الغردقة»

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بحادثين، أحدهما انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم ص ج و، بالكيلو 20 طريق «رأس غارب - الغردقة»، أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم ميرنا رأفت وهيب، ومكاريوس رأفت وهيب، ومينا أمير نصيف، جميعهم في العقد الثالث من العمر من محافظة قنا، ونقل المصابون لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة مواطن بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وشهد الكيلو 95 على طريق «رأس غارب - الزعفرانة» حادث تصادم سيارة ملاكي رقم «ر ص أ - 9967»، وأسفر الحادث عن إصابة محمود عبدالحميد إمام، يبلغ من العمر 42 عامًا من محافظة الشرقية، ونُقل بواسطة الإسعاف إلى مستشفى رأس غارب المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم.

مصدر طبي: الإصابات بين متوسطة وخفيفة

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزب بأن حالة المصابين الأربعة عبارة عن اشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض، وكدمات متفرقة بالجسم، وخدوش متفرقة بالوجه والذراعين، وتم عمل الإسعافات الأولية وجارٍ عمل اللازم.