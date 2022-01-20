سقوط متهم بالاتجار في الهيروين قبل ترويج «نصف كيلو» في رأس غارب

تمكن ضباط مباحث رأس غارب، برئاسة المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث القسم، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الهيروين تقدر بحوالي نصف كيلو بقصد الاتجار، وذلك قبل ترويجها بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث القسم، من ضبط أحد تجار المخدرات، ويدعى «مصطفي. م. ي»، قادما من محافظة الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي نصف كيلو جرام، بغرض الاتجار ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول للاتصال بعملائه.

حبس المتهم 4 أيام

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، تفيد بتردد أحد تجار المخدرات على المدينة لممارسة نشاطه في تجارة المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث القسم، يعاونه النقيب مصطفي فاضل، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وزن نصف كيلو تقريبًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.