أبرز تصريحات أحمد السقا في عيد ميلاده الـ49: تعرضت للموت 6 مرات

يعتبر النجم أحمد السقا من أهم الممثلين في الوطن العربي، ويمتلك شعبية جماهيرية ضخمة، فهو ممثل من طراز فريد، استطاع أن يسلك لنفسه طريق منفردا به، ليحفر في أذهان أبناء الجيل الحالي مشاهد مختلفة من أعماله العديدة الشهيرة، التي ارتبطت بفترة شباب الكثيرون.

أعمال الفنان أحمد السقا المميزة التي حققت نجاحات عديدة، كان لبعضها تأثيرا بالغا على حياته، كشفه في تصريحاته المختلفة في لقاءاته التلفزيونية، يرصد «الوطن»، أبرزها، تزامنا مع عيد ميلاده الـ49، اليوم، إذ ولد في 1 مارس 1973، وهي كالتالي:

التعرض للموت أكثر من مرة

كشف أحمد السقا، خلال تواجده كضيف عبر برنامج «AB Talks»، مع الإعلامي أنس بوخش عن تعرضه مسبقا للموت أكثر من مرة:«تعرضت للموت نحو 6 مرات، كان آخرهما منذ عام، اتقلبت سيارتي على الطريق الصحراوي، ودخلت في حيطة ولكن الله نجاني ولم أصدق بعدها أنني علي قيد الحياة.. اللي حصل بكل المقاييس يقول أني ميت ولكن سبحانه وتعالي كتبلي مرة جديد».

لحظة الدخول لقبر علاء ولي الدين وأحمد زكي

وقال أحمد السقا، عبر برنامج «حبر سري»، المذاع علي قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، بأنه لا يستطيع نسيان لحظة دخول قبر علاء ولي الدين وأحمد زكي، إذ كان علاء صديقا مقربا له.

وأضاف السقا: «أنه إذا عُرض عليه الجزء الثاني من فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) سيوافق علي المشاركة فيه دون تردد، ولكن تنفيذ العمل يتطلب معالجة وصراع درامي قوي، لان هذا الفيلم يعتبر نقلة سينمائية».

المحظوظين في السينما

كما تحدث السقا خلال ندوة لتكريمه في مهرجان الجونة عن الأعمال التي كانت سبب في تطويره، إذ ذكر منها فيلم «شورت وفانلة وكاب»، الذي يعتز به:« أنا كنت من المحظوظين في السينما، وبداية التطورات السينمائية بدأت معايا».