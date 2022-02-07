الطفل يوسف أحمد: أجسد دور ابن أحمد السقا في مسلسل «الاختيار 3»

يشارك الطفل يوسف أحمد بطل فيلم «من أجل زيكو» في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية من خلال دوره في فيلمه الأخير، ومسلسل «الجسر».

يوسف ابن أحمد السقا في «الاختيار 3»

وكشف يوسف أحمد في تصريح خاص لـ «الوطن» عن شخصيته في مسلسل «الاختيار 3»، إذ يجسد دور ابن الفنان أحمد السقا، معبرًا عن سعادته بالتعاون الثالث مع المخرج بيتر ميمي، مشيرًا إلى أنه بدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

أحداث مسلسل الاختيار 3

ويلعب دور البطولة في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» كلٍ من: كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، والنجم أحمد عز، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي وتدور أحداث العمل حول بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، بعد ثورة 30 يونيو.

أعمال جمعت يوسف أحمد والمخرج بيتر ميمي

ويعد مسلسل «الاختيار 3» التعاون الثالث الذي يجمع يوسف أحمد بالمخرج الكبير بيتر ميمي، حيث شارك معه مؤخرًا في مسلسل «الجسر» بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان عمرو سعد، إذ جسد دور ابن الفنان عمرو سعد.

كما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة فيلم «من أجل زيكو» الذي عُرض الفترة الماضية في السينمات وتصدر الإيرادات، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، من ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.