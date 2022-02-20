عصام السقا يناشد محبيه بالدعاء للفنان أحمد حلاوة: ربنا يشفيه

ناشد الفنان عصام السقا محبيه بالدعاء للفنان القدير أحمد حلاوة، الذي تعرض لأزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، إذ احتجز داخل أحد مستشفيات العزل في القاهرة؛ للوقوف على تطورات حالته الصحية.

ونشر السقا صورة تجمعه بـ«حلاوة»، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّق عليها بقوله: «ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة، دعواتكم لأستاذ أحمد حلاوة».

«ضل راجل» يجمع أحمد حلاوة بـ عصام السقا

وتعاون السقا مع الفنان أحمد حلاوة في مسلسل «ضل راجل»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركهما البطولة كل من ياسر جلال، نور، نرمين الفقي، رنا رئيس، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، هدي الإتربي، رنا رئيس، محمد علي رزق، هشام الشاذلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

ويتابع الأطباء تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، المحتجز حالياً داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، وفقاً لما أعلنته ابنته هبة حلاوة، لـ«الوطن»، إذ أكّدت أنّ حالة والدها حرجة رغم حدوث تحسنٍ بسيط للغاية.

ودعت هبة حلاوة، محبي والدها بالدعاء له بتجاوز أزمته الصحية بسلام كي يعود لجمهوره؛ لإمتاعهم بأدواره المختلفة وأعماله الفنية.

وكانت آخر أعمال أحمد حلاوة مشاركته في بطولة فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، وبطولة الفنان محمد هنيدي، حيث انتهى حلاوة من تصوير دوره بالكامل قبل تعرضه لأزمته الصحية الأخيرة.

وشارك في بطولة الفيلم كل من مني زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر طاهر.