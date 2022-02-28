ضبط 15 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر خلال حملة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، تحت إشراف مجدي الخضر، عدة حملات تموينية اليوم الاثنين، على الأسواق بمراكز كوم حمادة والرحمانية وبدر وشبراخيت، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، في إطار حملاتها الدورية لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري.

ضبط 128 «شيكارة» أسمدة مدعمة في شبراخيت

أسفرت الحملات بالمرور على مركز ومدينة شبراخيت عن ضبط 128 «شيكارة» أسمدة مدعمة، خاصة بوزارة الزراعة، قام أحد الاشخاص بتجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى ضبط 144 لتر شاور جل بدون بيانات أو علامات، و207 عبوات عصير مجهولة المصدر، بأحد المحلات بدائرة المركز.

كما تم ضبط 3 مخابز توقفت عن إنتاج الخبز بدون إذن مسبق أو عذر قهري، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر لعمل أوكازيون دون الحصول على تصريح بذلك، لأحد محلات بيع الملابس، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بأحد المحلات التجارية.

وتم ضبط 40 «شيكارة» كيماوي، خاص بالجمعيات الزراعية غير مصرح بتداوله فى الأسواق، قام أحد الأشخاص بتجميعها للبيع في السوق السوداء.

ضبط 15 طن مبيدات داخل مصنع بدون ترخيص بالنوبارية

وأسفرت الحملة التموينية التي تم تنفيذها في مركز النوبارية، عصر اليوم الاثنين، عن ضبط 15 طن مبيدات زراعية داخل مصنع بدون ترخيص، في قرية «عبد الرقيب» دائرة المركز، وتبين أن المصنع يقوم بتقليد الماركات المعروفة، مما يشكل جريمة غش وتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة يوجه بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة شن حملات رقابية وتموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.