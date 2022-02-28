ليلى طاهر تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

كشفت الفنانة ليلى طاهر، عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خضوعها لجراحة في قدمها بتركيب مفصل بعدما سقطت عليها.

ليلي طاهر: اتحسنت الحمدلله وخرجت من المستشفى

وقالت ليلى طاهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وإنها اليوم أفضل بكثير، وأنها تكثف العلاج الطبيعي حتى ترجع إلى طبيعتها من جديد، مضيفة: «أنا وشطارتي بقى.. الحمدلله بقيت أحسن بشكركم على اهتمامكم».

ليلى طاهر تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية

وكشف خلال حديثها عن سبب وعكتها، وقالت إنها كانت تسير في البيت وسقطت فجأة ما أدى إلى حدوث مشكلة في المفصل، ونقلت حينها إلى المستشفى، وقرر الأطباء أنه لا بد من تدخل جراحي لتركيب مفصل جديد.

من هي ليلى طاهر

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر حاصلة على بكالوريس الخدمة الاجتماعية، وكان من المفترص أن تكون أخصائية اجتماعية، كما كان يخطط لها والدها، إلا أنها اتجهت للفن أثناء دراستها بالمعهد.

بدأت كمذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي ساعدها وشجعها وأهلها حتي أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة كان من أبرزها برنامج «مجلة التليفزيون»، الذي استمر تقديمه فترة طويلة حتي اكتشفها رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات احسان عبد القدوس، فاختارت ليلي لحبها وعشقها الشديد للمطربة ليلى مراد.